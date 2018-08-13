В Калининградской области ожидается тёплая и дождливая рабочая неделя
Температура воздуха в дневное время будет подниматься до +28°С.
Температура воздуха в дневное время будет подниматься до +28°С.
В Калининградской области ожидается тёплая, но пасмурная рабочая неделя. Такой прогноз на
С понедельника по среду в регионе будет облачная погода с кратковременными дождями. Их вероятность составляет 55−88%. В дневное время воздух будет прогреваться до +23… 24 °C, а ночью температура опустится до +15… 16 °C.
В четверг, 16 августа, метеорологи прогнозируют переменную облачность и без осадков — +25°С. В пятницу небольшие дожди снова начнутся, но потеплеет уже до +28°С.