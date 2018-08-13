В Калининградской области ожидается тёплая и дождливая рабочая неделя

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области ожидается тёплая, но пасмурная рабочая неделя. Такой прогноз на 13—17 августа дают синоптики Гидрометцентра России.

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С понедельника по среду в регионе будет облачная погода с кратковременными дождями. Их вероятность составляет 55−88%. В дневное время воздух будет прогреваться до +23… 24 °C, а ночью температура опустится до +15… 16 °C.