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11:04 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородская телебашня зажжет праздничную подсветку 13 августа

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» отмечает 17-летие.

Нижегородская телебашня зажжет праздничную подсветку в День рождения РТРС 13 августа 2018 года. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

13 августа ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) отмечает 17-летие. В честь дня рождения РТРС на высотной доминанте Нижнего Новгорода в 21:00 зажжется праздничная подсветка. На световом панно телебашни будут отображаться оригинальные тематические световые сценарии.

Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр (ОРТПЦ) входит в состав РТРС с 2001 года. Сегодня РТРС включает 77 филиалов — республиканских, краевых и областных радиотелецентров, работающих от Калининграда до Владивостока.

«С образованием РТРС не только была консолидирована телерадиовещательная платформа страны, но и созданы условия для совершенствования инфокоммуникационного комплекса в соответствии с современными мировыми трендами и технологиями. Появление единого государственного оператора эфирного телерадиовещания позволило реализовать самый масштабный инфраструктурный проект отрасли связи в истории современной России — строительство сети цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ)», — подчеркнул директор филиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» Михаил Небольсин.

Благодаря внедрению новых технологий вещания жители Нижегородской области получили возможность смотреть цифровые телеканалы в высоком качестве и без абонентской платы. Первый мультиплекс ЦЭТВ (10 телеканалов и 3 радиостанции) уже могут принимать более 98% населения региона. По словам Михаила Небольсина, к концу 2018 года повсеместно будет запущен и второй мультиплекс (еще 10 телеканалов).

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