Кольцо с бриллиантом за 30 тысяч долларов пропало в мусоре и нашлось за 4 минуты

Семья из американского города Сан-Диего, штат Калифорния, случайно выбросила на помойку кольцо с бриллиантом, стоившее 30 тысяч долларов (два миллиона рублей), но коммунальные службы помогли его найти. Об этом сообщает UPI.

Драгоценность попала в мусор во время уборки в доме. К тому времени, когда владельцы кольца спохватились, его уже доставили на свалку.

Семья обратилась к городским властям и попросила помочь. Рабочие при помощи записей GPS определили, какой именно мусоровоз заезжал в их квартал и куда он направился, а затем за считанные минуты отыскали пропажу.

«Иногда им требуется три или четыре часа, чтобы что-то найти. А иногда и вовсе ничего не получается, — заявила представительница властей Сан-Диего. — За четыре минуты отыскать кольцо за 30 тысяч — это довольно неплохо».