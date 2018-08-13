Спасатели пришли на помощь туристам на Байкале

«За несколько часов до этого звонка мы в ходе рейдового мероприятия остановили то самое плавсредство, с которого звонил мужчина, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Байкальского участка Слюдянской группы патрульной службы Сергей Косых. — Был составлен протокол по факту отсутствия у некоторых пассажиров спасательных жилетов. Именно телефон, указанный в официальном бланке протокола, и набрали ребята, терпящие небольшое бедствие. Мы примерно знали, куда направляется эта компания, и через полчаса уже благополучно швартовали их к служебному катеру».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, четверо ангарчан отдыхали на берегу Байкала несколько дней. Спустив на воду резиновую лодку с мотором, они переправились к живописному месту отдыха, однако на обратную дорогу топлива не хватило. За 30 километров до берега мотор заглох. Четверо физически развитых мужчин налегли на весла, однако попытка не увенчалась успехом: Северо-восточный ветер относил резиновую лодку с людьми все дальше от берега.