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09:31 (мск), источник: НИА Иркутск

Спасатели пришли на помощь туристам на Байкале

Иркутская область, НИА-Байкал — В воскресенье, возвращаясь с патрулирования акватории озера Байкал в районе поселка Култук Слюдянского района Иркутской области, государственные инспекторы по маломерным судам получили сигнал о помощи. Не рассчитавших запас топлива туристов на резиновой лодке сносило на большую глубину все дальше и дальше от береговой линии.

«За несколько часов до этого звонка мы в ходе рейдового мероприятия остановили то самое плавсредство, с которого звонил мужчина, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Байкальского участка Слюдянской группы патрульной службы Сергей Косых. — Был составлен протокол по факту отсутствия у некоторых пассажиров спасательных жилетов. Именно телефон, указанный в официальном бланке протокола, и набрали ребята, терпящие небольшое бедствие. Мы примерно знали, куда направляется эта компания, и через полчаса уже благополучно швартовали их к служебному катеру».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, четверо ангарчан отдыхали на берегу Байкала несколько дней. Спустив на воду резиновую лодку с мотором, они переправились к живописному месту отдыха, однако на обратную дорогу топлива не хватило. За 30 километров до берега мотор заглох. Четверо физически развитых мужчин налегли на весла, однако попытка не увенчалась успехом: Северо-восточный ветер относил резиновую лодку с людьми все дальше от берега.

В какой-то момент один из туристов вспомнил, что пару часов назад им встретился патрульный катер МЧС России. Инспекторы, осмотрев лодку, не просто составили протокол об административном правонарушении, но и подробно расспросили мужчин о маршруте. Позвонив по указанному на официальном бланке номеру телефона, туристы попросили помощи. Никому из спасенных медицинская помощь не потребовалась.

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