Коммунальщики ограничат движение по двум улицам Екатеринбурга
Не повезет горожанам, живущим в
Не повезет горожанам, живущим в
Коммунальщики перекроют в Екатеринбурге сразу две улицы. Ограничения будут введены уже с завтрашнего дня. Не повезет горожанам, живущим в
Ограничения затронут улицу Серова, в районе дома № 103 на улице Фурманова. Участок будет перекрыт с 14 по 21 августа. Там ООО «ЖБИ 2020» будет проводить ремонт теплосетей. Движение транспорта будет пущено по близлежащим улицам: Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина.
Еще одна улица будет перекрыта также в
Отметим, с 21 по 31 августа ЕМУП «Водоканал» также перекроет улицу Шаумяна, в районе дома № 73а на Чкалова. Там коммунальщики будут строить трубопровод холодного водоснабжения. Объезд перекрытого участка организован по улицам Шаумяна, Иркутской и Депутатской.