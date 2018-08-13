Коммунальщики ограничат движение по двум улицам Екатеринбурга

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Коммунальщики перекроют в Екатеринбурге сразу две улицы. Ограничения будут введены уже с завтрашнего дня. Не повезет горожанам, живущим в Юго-Западном микрорайоне, об этом сообщает в понедельник, 13 августа, «АиФ-Урал».

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Ограничения затронут улицу Серова, в районе дома № 103 на улице Фурманова. Участок будет перекрыт с 14 по 21 августа. Там ООО «ЖБИ 2020» будет проводить ремонт теплосетей. Движение транспорта будет пущено по близлежащим улицам: Фурманова, Сурикова, Фрунзе и Верещагина.

Еще одна улица будет перекрыта также в Юго-Западном микрорайоне. Там ограничения коснутся улицы Обувщиков, в районе дома № 63. На этом отрезке дороги ЕМУП «Водоканал» планирует строительство трубопровода холодного водоснабжения и водоотведения. Перекрытие движения будет производиться с 14 августа до 7 сентября. Объезжать участок автомобилистам придется по улице Шаумяна.