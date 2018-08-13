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09:15 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге появилась остановка транспорта «Дом художника»

Речь идет о четырех трамвайных остановках на улице Луначарского на пересечении с Куйбышева.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о присвоении новых наименований остановкам общественного транспорта. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

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Речь идет о четырех трамвайных остановках на улице Луначарского (на пересечении с Куйбышева). Ранее они назывались «улица Куйбышева». Согласно постановлению, теперь они будут именоваться «Дом художника».

Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети, а также Комитету по товарному рынку даны поручения организовать проведение необходимых работ, связанных с данными изменениями.

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