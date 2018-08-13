В Екатеринбурге появилась остановка транспорта «Дом художника»
Речь идет о четырех трамвайных остановках на улице Луначарского на пересечении с Куйбышева.
Речь идет о четырех трамвайных остановках на улице Луначарского на пересечении с Куйбышева.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о присвоении новых наименований остановкам общественного транспорта. Об этом АПИ сообщили в
Речь идет о четырех трамвайных остановках на улице Луначарского (на пересечении с Куйбышева). Ранее они назывались «улица Куйбышева». Согласно постановлению, теперь они будут именоваться «Дом художника».
Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию