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09:35 (мск), источник: NewsKo

Пермское УФАС приглашает обсудить итоги своей работы

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проведёт публичные обсуждения результатов своей работы за II квартал 2018 года. Мероприятие состоится 21 августа в 10.00 в малом зале КДЦ (Пермь, ул. Куйбышева, 14).

Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и закупках на территории региона.

Ожидается, что они продлятся два часа. В первой половине специалисты антимонопольного органа представят доклады о самых интересных и прецедентных делах Пермского УФАС за прошедший квартал. Вторая половина будет посвящена ответам на вопросы, которые смогут задать все желающие.

Ведомство приглашает принять участие в обсуждении заказчиков, поставщиков, юридические лица, общественные организации, предпринимательские объединения, представителей органов власти. В Пермском УФАС рассчитывают, что мероприятие поможет выстроить прямой диалог с участниками рынка, обсудить проблемные вопросы и получить обратную связь.

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