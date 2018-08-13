Пермское УФАС приглашает обсудить итоги своей работы

Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и закупках на территории региона.

Ожидается, что они продлятся два часа. В первой половине специалисты антимонопольного органа представят доклады о самых интересных и прецедентных делах Пермского УФАС за прошедший квартал. Вторая половина будет посвящена ответам на вопросы, которые смогут задать все желающие.