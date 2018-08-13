В Бресте на гребном канале оборудуют воркаут-площадку

Первая площадка с уличным спортинвентарем появилась на территории комплекса в июле. По соседству с сектором для метаний под крытым навесом были установлены шесть тренажеров: «лыжник», жим ногами и от груди, тяга сверху, «маятник» и «скороход». Пользоваться оборудованием можно бесплатно. «Люди занимаются здесь с утра до вечера: взрослые, пожилые, дети. Мы увидели, что инициатива пользуется спросом у населения, решили увеличить количество уличного спортивного оборудования», — отметил Павел Денисюк.

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Ожидается, что до конца текущего года или в начале следующего будет установлена еще одна площадка с тренажерами, рассчитанная на другие группы мышц. Этот комплекс расположится по соседству с уже существующим. Между ними предлагается оборудовать воркаут-площадку с разноуровневыми брусьями и перекладинами. Ее планируется обустроить не раньше следующей весны. Оборудование будет закуплено и установлено за счет собственных средств ЦОРа. Павел Денисюк добавил, что эта идея заинтересовала другие спортивные учреждения областного центра.