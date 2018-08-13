В Бресте на гребном канале оборудуют воркаут-площадку
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на гребном канале установят больше тренажеров и оборудуют
13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на гребном канале установят больше тренажеров и оборудуют
Первая площадка с уличным спортинвентарем появилась на территории комплекса в июле. По соседству с сектором для метаний под крытым навесом были установлены шесть тренажеров: «лыжник», жим ногами и от груди, тяга сверху, «маятник» и «скороход». Пользоваться оборудованием можно бесплатно. «Люди занимаются здесь с утра до вечера: взрослые, пожилые, дети. Мы увидели, что инициатива пользуется спросом у населения, решили увеличить количество уличного спортивного оборудования», — отметил Павел Денисюк.
Ожидается, что до конца текущего года или в начале следующего будет установлена еще одна площадка с тренажерами, рассчитанная на другие группы мышц. Этот комплекс расположится по соседству с уже существующим. Между ними предлагается оборудовать
На брестском гребном канале созданы большие возможности для занятий спортом. В распоряжении приверженцев здорового образа жизни бассейн и тренажерные залы. На специальной трассе желающие могут совершать пробежки, кататься на велосипедах, лыжероллерах, роликовых коньках. Среди пожилых людей пользуется спросом скандинавская ходьба. Брестчане начали развивать новое направление — туристическое катание на байдарках.