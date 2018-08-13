Уфимцев приглашают на медовую ярмарку в парке Якутова
В субботу, 18 августа, в столице Башкирии пройдет медовая ярмарка. Уфимцы и гости города смогут приобрести самую знаменитую сладость республики от пчеловодов из разных районов региона.
В субботу, 18 августа, в столице Башкирии пройдет медовая ярмарка. Уфимцы и гости города смогут приобрести самую знаменитую сладость республики от пчеловодов из разных районов региона.
«Посетители смогут продегустировать различные виды и сорта вкусного и полезного продукта: липовый, цветочный, гречишный, сотовый, бортевой, а также прополис, маточное молочко, пергу и многое другое. На ярмарке можно будет проверить качество меда и его сорт в передвижной лаборатории
Всех желающих ждут за свежим медом с 9 утра в парке имени И. Якутова.