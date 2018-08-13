14 августа в нескольких домах Вахитовского района не будет воды
На сетях водопровода будут проводиться плановые работы.
На сетях водопровода будут проводиться плановые работы.
(Город Казань KZN.RU, 13 августа). 14 августа в Вахитовском районе Казани планируется проведение плановых работ на сетях водопровода.
С 9.00 14 августа до 6.00 15 августа будет прекращена подача воды по адресам: ул. Дзержинского, 3, 5, 6, 7; ул. Миславского, 3а.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам.
МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.