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09:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

14 августа в нескольких домах Вахитовского района не будет воды

На сетях водопровода будут проводиться плановые работы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа). 14 августа в Вахитовском районе Казани планируется проведение плановых работ на сетях водопровода.

С 9.00 14 августа до 6.00 15 августа будет прекращена подача воды по адресам: ул. Дзержинского, 3, 5, 6, 7; ул. Миславского, 3а.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам.

МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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