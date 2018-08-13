В Краснодарском крае синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели
В отдельных частях региона ожидаются осадки.
В отдельных частях региона ожидаются осадки.
Краснодар. 13 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае 13 и 14 августа в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки с грозой, в некоторых пунктах — сильные дожди. Ветер
На Черноморском побережье региона в ближайшие два дня местами возможен кратковременный дождь. Здесь температура воздуха ночью 18−23°С, днем 27−32°С.
В Краснодаре в понедельник и вторник без осадков. Ветер