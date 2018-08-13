В Краснодарском крае синоптики рассказали о погоде в начале рабочей недели

Краснодар. 13 августа — Новая Кубань. В Краснодарском крае 13 и 14 августа в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки с грозой, в некоторых пунктах — сильные дожди. Ветер северо-восточного и восточного направлений, порывы могут достигать 15 м/c, в районе Новороссийска ожидается шквалистое усиление до 20 м/с. Температура ночью 14−19°С, местами отметки термометров опустятся до 10 °C. Днем воздух прогреется до 23−28°С, местами — до 32 °C, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.



На Черноморском побережье региона в ближайшие два дня местами возможен кратковременный дождь. Здесь температура воздуха ночью 18−23°С, днем 27−32°С.



В Краснодаре в понедельник и вторник без осадков. Ветер северо-восточного и восточного направлений с порывами до 4−9 м/с. Температура ночью 15−17°С, днем 28−30°С. В выходные в краевой столице возможны осадки.