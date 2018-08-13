Сильная жара вернётся в Воронежскую область на новой рабочей неделе

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Сильная жара, установившаяся в Воронежской области на выходных, сохранится и на новой рабочей неделе. Уже со среды столбики термометров будут подниматься выше отметки +30. При этом ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В понедельник, 13 августа, по области переменная облачность, ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днём до +30 градусов. В Воронеже переменная облачность. Днём воздух прогреется до +28 градусов.

Во вторник, 14 августа, вновь переменная облачность, ветер западный, 4−9 м/с. В Воронеже без осадков, ночью до +16, днём до +28. В районах области ночью термометры покажут до +16, а днём до +31.

Ощутимо потеплеет в среду, 15 августа. В Воронеже сухо и солнечно, ночью до +18, а днём до +32. В районах области переменная облачность. Столбики термометров ночью поднимутся до +18 градусов, днём — до +33.

В четверг, 16 августа, сохранится аналогичная погода. Ожидается переменная облачность, ветер южного направления 5−10 м/с. Ночью термометры покажут до +18, днём до +32.