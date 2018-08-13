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09:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Облачная погода без осадков прогнозируется в Нижегородской области в начале недели

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, в Нижегородской области ожидается переменная облачность без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Воздух днём прогреется до +24 градусов. Ветер будет западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм. рт. с.

Во вторник, 14 августа, возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +24 градуса днём. Ветер ожидается юго-западный, 2 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745 мм. рт. с.

К среде, 15 августа, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и временами небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся от +13 градусов ночью до +27 градусов днём. Юго-западный ветер усилится до 4 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм. рт. с.

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