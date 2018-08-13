Облачная погода без осадков прогнозируется в Нижегородской области в начале недели

Источник: Reuters

Воздух днём прогреется до +24 градусов. Ветер будет западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм. рт. с.

Во вторник, 14 августа, возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +24 градуса днём. Ветер ожидается юго-западный, 2 м/с. Атмосферное давление поднимется до 745 мм. рт. с.