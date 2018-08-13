Облачная погода без осадков прогнозируется в Нижегородской области в начале недели
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, в Нижегородской области ожидается переменная облачность без осадков.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, в Нижегородской области ожидается переменная облачность без осадков.
Воздух днём прогреется до +24 градусов. Ветер будет западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм. рт. с.
Во вторник, 14 августа, возможна небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +24 градуса днём. Ветер ожидается
К среде, 15 августа, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и временами небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся от +13 градусов ночью до +27 градусов днём.