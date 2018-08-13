Храм в честь преподобного Серафима Саровского освятят в Дзержинске 14 августа

14 августа в 9 часов в Дзержинске митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит чин Великого освящения храма в честь преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает Нижегородская епархия.



Церковь располагается по адресу: улица Самохвалова, дом 2 — на въезде в город со стороны Заревской объездной дороги.



В храме глава Нижегородской митрополии совершит Божественную литургию.



Храм был заложен в 2010 году. Он рассчитан на 300 молящихся.



