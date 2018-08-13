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09:28 (мск), источник: Newsroom24.ru

Храм в честь преподобного Серафима Саровского освятят в Дзержинске 14 августа

Начало — в 9 часов.

14 августа в 9 часов в Дзержинске митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит чин Великого освящения храма в честь преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Церковь располагается по адресу: улица Самохвалова, дом 2 — на въезде в город со стороны Заревской объездной дороги.

В храме глава Нижегородской митрополии совершит Божественную литургию.

Храм был заложен в 2010 году. Он рассчитан на 300 молящихся.

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