Быковский обжаловал свое задержание по «делу БелТА»

Быковского из Следственного комитета, где он был допрошен по делу несанкционированном доступе к информации БеЛТА, отпустили в пятницу. С него, как и с других фигурантов дела взяли подписку о неразглашении.
«Суд, к сожалению, будет закрытым», — написал в своем аккаунте Быковский.
Как следует из открытых источников в интернете, в жалобе адвокат журналиста написал, что Быковский считает свое задержание незаконным и необоснованным.
Задержания ряда сотрудников агентства БелаПАН портала TUT.BY. прошли на минувшей неделе. Был задержаны и впоследствии отпущены Татьяна Коровенкова, Марина Золотова, Анна Калтыгина, Анна Ермачонок и Галина Уласик — они остались в статусе подозреваемых по делу о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.