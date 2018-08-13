Быковский обжаловал свое задержание по «делу БелТА»

Быковского из Следственного комитета, где он был допрошен по делу несанкционированном доступе к информации БеЛТА, отпустили в пятницу. С него, как и с других фигурантов дела взяли подписку о неразглашении.

«Суд, к сожалению, будет закрытым», — написал в своем аккаунте Быковский.

Как следует из открытых источников в интернете, в жалобе адвокат журналиста написал, что Быковский считает свое задержание незаконным и необоснованным.