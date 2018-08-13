Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
09:27 (мск), источник: Sputnik.by

Быковский обжаловал свое задержание по «делу БелТА»

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Суд Партизанского района Минска 13 августа рассмотрит жалобу защитника журналиста «Немецкой волны» Павла Быковского на то, что он был задержан по так называемому «делу БелТА».

Быковского из Следственного комитета, где он был допрошен по делу несанкционированном доступе к информации БеЛТА, отпустили в пятницу. С него, как и с других фигурантов дела взяли подписку о неразглашении.

«Суд, к сожалению, будет закрытым», — написал в своем аккаунте Быковский.

Как следует из открытых источников в интернете, в жалобе адвокат журналиста написал, что Быковский считает свое задержание незаконным и необоснованным.

Задержания ряда сотрудников агентства БелаПАН портала TUT.BY. прошли на минувшей неделе. Был задержаны и впоследствии отпущены Татьяна Коровенкова, Марина Золотова, Анна Калтыгина, Анна Ермачонок и Галина Уласик — они остались в статусе подозреваемых по делу о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

Все новости региона
 Главные новости воскресенья: конституция Каспия и победа Мазуренок
Какой сегодня праздник: 13 августа 2018 года
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Сибиряк умер после задержания полицейскими
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь