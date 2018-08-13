В Молдову доставили пятого пострадавшего в жуткой аварии под Калугой: фото

Дмитрий Лешану работал в России на стройке. В тот злополучный день в микроавтобусе, который попал в аварию, он ехал домой, повидаться с родителями.



— Помнишь, как все это произошло?

— Нет. Я спал. Проснулся, когда меня вытаскивали из машины, потом у меня случился болевой шок, и я очнулся в больнице.



На перроне молодого человека встречал отец. О ДТП он узнал из прессы.



«Я звонил в Калугу, вышел на следователя, он дал мне номер телефона, и мне сказали, что сын жив, только сломана нога. Тогда я немного успокоился», — cообщил отец пострадавшего Николай Лешану.



В российских больницах остаются еще трое пострадавших. Двоих смогут увезти на родину только через неделю. Состояние третьего пока остается тяжелым.