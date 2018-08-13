В Молдову доставили пятого пострадавшего в жуткой аварии под Калугой: фото
Пятый из восьми пострадавших в автокатастрофе в Калужской области вернулся домой. 20-летнего уроженца района Штефан Водэ в поезде сопровождал парамедик SMURD.
Пятый из восьми пострадавших в автокатастрофе в Калужской области вернулся домой. 20-летнего уроженца района Штефан Водэ в поезде сопровождал парамедик SMURD.
«Состояние пациента удовлетворительное, стабильное. Доставим его в Институт скорой помощи. Там сделают рентген ноги и врачи решат, что делать дальше».
Дмитрий Лешану работал в России на стройке. В тот злополучный день в микроавтобусе, который попал в аварию, он ехал домой, повидаться с родителями.
— Помнишь, как все это произошло?
— Нет. Я спал. Проснулся, когда меня вытаскивали из машины, потом у меня случился болевой шок, и я очнулся в больнице.
На перроне молодого человека встречал отец. О ДТП он узнал из прессы.
«Я звонил в Калугу, вышел на следователя, он дал мне номер телефона, и мне сказали, что сын жив, только сломана нога. Тогда я немного успокоился», — cообщил отец пострадавшего Николай Лешану.
В российских больницах остаются еще трое пострадавших. Двоих смогут увезти на родину только через неделю. Состояние третьего пока остается тяжелым.