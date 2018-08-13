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11:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Ливень в середине недели принесет в Москву до трети нормы осадков, солнечная погода вернется к выходным

Первая половина недели в столице будет теплой и солнечной, в среду пройдет сильный ливень, комфортная и безоблачная погода вернется к выходным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters
Температура воздуха в августе пока что на целых 2,9 градуса превышает норму, выпало всего лишь 6% месячной нормы осадков.
Пресс-служба центра погоды «Фобос»

«Эта неделя будет достаточно благополучной: температурный режим в любом случае останется выше климатической нормы. Сегодня переменная облачность, вечером в тылу циклона местами могут брызнуть небольшие кратковременные дожди. Температура 21−23 градуса. Завтра хорошая погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью воздух будет остывать до 12−14 градусов, днем это 23−25 градусов», — сказал собеседнике агентства.

Он пояснил, что в середине недели характер погоды изменится, пройдут сильные дожди. «В среду и четверг в работу включатся циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, поэтому прольются скоротечные ливни, грозы. Это освежит атмосферу до 20−25 градусов в дневные часы. В среду при прохождении холодного фронта пройдет достаточно сильный ливень, гроза. Количество осадков может составить 25−30 мм», — отметил синоптик, напомнив, что норма осадков в августе составляет 77 мм.

По словам специалиста центра погоды, к выходным в столицу вернется комфортная и солнечная погода. «В пятницу, субботу и воскресенье инициатива вновь перейдет к скандинавскому антициклону. Без осадков, солнечно, днем достаточно комфортная температура. Ночью столбики термометров будут колебаться в довольно прохладном диапазоне — от 7 до 12 градусов. Днем можно рассчитывать на 20−25 градусов, в выходные — 20−26 градусов, это при том, что многолетняя норма для августа составляет 21,5 градусов», — резюмировали в «Фобосе».

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