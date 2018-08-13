Ливень в середине недели принесет в Москву до трети нормы осадков, солнечная погода вернется к выходным

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Температура воздуха в августе пока что на целых 2,9 градуса превышает норму, выпало всего лишь 6% месячной нормы осадков. Пресс-служба центра погоды «Фобос»

«Эта неделя будет достаточно благополучной: температурный режим в любом случае останется выше климатической нормы. Сегодня переменная облачность, вечером в тылу циклона местами могут брызнуть небольшие кратковременные дожди. Температура 21−23 градуса. Завтра хорошая погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью воздух будет остывать до 12−14 градусов, днем это 23−25 градусов», — сказал собеседнике агентства.

Он пояснил, что в середине недели характер погоды изменится, пройдут сильные дожди. «В среду и четверг в работу включатся циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, поэтому прольются скоротечные ливни, грозы. Это освежит атмосферу до 20−25 градусов в дневные часы. В среду при прохождении холодного фронта пройдет достаточно сильный ливень, гроза. Количество осадков может составить 25−30 мм», — отметил синоптик, напомнив, что норма осадков в августе составляет 77 мм.