В крае изъято более 280 кг хлебной продукции

Источник: НИА Красноярск

В ходе проверок исследовано около 150 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, проб, не отвечающих требованиям нормативных документов, не выявлено.

В первом полугодии 2018 г. в ходе контрольно-надзорных мероприятий изъята из оборота 71 партия хлебобулочных и кондитерских изделий общим объемом 281,2 кг. Как пояснили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, вся продукция была изъята по причине отсутствия полной информации на маркировочном ярлыке, истекших сроков годности, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции.