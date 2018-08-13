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11:30 (мск), источник: НИА Красноярск

В крае изъято более 280 кг хлебной продукции

В Красноярском крае проверено почти 350 торговых точек, в которых продается различные хлебобулочные и кондитерские изделия.

Источник: НИА Красноярск

В ходе проверок исследовано около 150 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, проб, не отвечающих требованиям нормативных документов, не выявлено.

В первом полугодии 2018 г. в ходе контрольно-надзорных мероприятий изъята из оборота 71 партия хлебобулочных и кондитерских изделий общим объемом 281,2 кг. Как пояснили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, вся продукция была изъята по причине отсутствия полной информации на маркировочном ярлыке, истекших сроков годности, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции.

Кроме того, специалисты отмечают, что наибольшую опасность среди выпечки представляют кондитерские изделия с кремом. Именно они могут стать причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие). С особой осторожностью необходимо покупать такие изделия через Интернет.

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