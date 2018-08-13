В крае изъято более 280 кг хлебной продукции
В Красноярском крае проверено почти 350 торговых точек, в которых продается различные хлебобулочные и кондитерские изделия.
В Красноярском крае проверено почти 350 торговых точек, в которых продается различные хлебобулочные и кондитерские изделия.
В ходе проверок исследовано около 150 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по
В первом полугодии 2018 г. в ходе
Кроме того, специалисты отмечают, что наибольшую опасность среди выпечки представляют кондитерские изделия с кремом. Именно они могут стать причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие). С особой осторожностью необходимо покупать такие изделия через Интернет.