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09:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Речном вокзале снесут торговые киоски и оборудуют парковку

На остановке «Речной вокзал» сейчас стоят несколько незаконных киосков, сроки аренды земли под ними закончились еще в прошлом году, сообщили в пресс-службе мэрии.

На Речном вокзале снесут незаконные торговые киоски, которые портят внешний вид ул. Большевистской, а также оборудуют парковку, пандус и новую ливнёвку, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

«На остановке “Речной вокзал” — возле стационарной “Вилки-ложки” — в настоящее время размещено несколько торговых нестационарных объектов. Они будут демонтированы в ближайшее время как самовольные. Сроки аренды земли под ними и сроки размещения нестационарных объектов закончились в прошлом году и владельцы уведомлены о том, что договоры аренды расторгнуты и объекты подлежат сносу», — рассказали в мэрии.

В муниципалитете отметили, что на освобожденном участке позже оборудуют парковку на 150 автомобилей. Кроме того, возле надземного перехода через ул. Большевистскую обустроят пандус для инвалидов.

Ранее специалисты Жилинспекции городской мэрии назвали рекламные надписи на фасадах главным врагом благоустройства в Новосибирске.

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