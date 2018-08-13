Прикамцы, ограниченные в выезде из страны, задолжали 28 миллиардов рублей
По данным краевой службы судебных приставов, в Прикамье сейчас более 65 тысяч неплательщиков, которым запрещено выезжать за рубеж.
По данным краевой службы судебных приставов, в Прикамье сейчас более 65 тысяч неплательщиков, которым запрещено выезжать за рубеж.
Совокупные долги прикамских неплательщиков превысили 28 млрд рублей, сообщает региональное УФССП. За возможность выехать за границу более трех тысяч человек погасили свои долги на общую сумму более миллиарда рублей.
Так, жительница Чусового оплатила материальный ущерб, который причинила в результате
Житель Перми, который планировал провести летний отдых за границей, погасил задолженность в 100 тыс. рублей.