Прикамцы, ограниченные в выезде из страны, задолжали 28 миллиардов рублей

Совокупные долги прикамских неплательщиков превысили 28 млрд рублей, сообщает региональное УФССП. За возможность выехать за границу более трех тысяч человек погасили свои долги на общую сумму более миллиарда рублей.



Так, жительница Чусового оплатила материальный ущерб, который причинила в результате дорожно-транспортного происшествия, чтобы выехать на заработки в Объединенные Арабские Эмираты. Общая сумма составляла чуть более 300 тыс. рублей.



Житель Перми, который планировал провести летний отдых за границей, погасил задолженность в 100 тыс. рублей.