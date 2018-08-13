Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Скончался народный артист Анатолий Узденский - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Барановская и Чехова поддержали Дакоту после разрыва с мужем
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1010 стран с самым дешевым бензином
10:05 (мск), источник: Новости Перми

Прикамцы, ограниченные в выезде из страны, задолжали 28 миллиардов рублей

По данным краевой службы судебных приставов, в Прикамье сейчас более 65 тысяч неплательщиков, которым запрещено выезжать за рубеж.

Совокупные долги прикамских неплательщиков превысили 28 млрд рублей, сообщает региональное УФССП. За возможность выехать за границу более трех тысяч человек погасили свои долги на общую сумму более миллиарда рублей.

Так, жительница Чусового оплатила материальный ущерб, который причинила в результате дорожно-транспортного происшествия, чтобы выехать на заработки в Объединенные Арабские Эмираты. Общая сумма составляла чуть более 300 тыс. рублей.

Житель Перми, который планировал провести летний отдых за границей, погасил задолженность в 100 тыс. рублей.

Все новости региона
Прикамцы, ограниченные в выезде из страны, задолжали 28 миллиардов рублей
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
В США сравнили американского и советского Винни-Пуха
В Омске мужчина умер после задержания полицейскими
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь