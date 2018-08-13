Ростовским льготникам выдадут электронные транспортные карты до начала ноября

Как рассказала Ирина Николаева, пилотный проект по выдаче карт безналичной оплаты проезда в Ростове-на-Дону для граждан, имеющих льготы, стартовал 1 августа.

По ее словам, отличительной особенностью новых карт станет встроенный чип, который будет «мгновенно считывать информацию о своем владельце при проезде в общественном транспорте и отдавать отчет о поездке чиновникам».

«Наша цель -полноценный персонифицированный учет поездок пассажиров льготных категорий», — отметила она. По словам Алексея Торицына, заместителя генерального директора компании «Агентство Развития Платежных Систем», на такие карты можно будет также записывать дополнительные приложения, доступные льготникам, «чтобы все было в одном месте».