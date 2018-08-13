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10:53 (мск), источник: Городской репортер

Ростовским льготникам выдадут электронные транспортные карты до начала ноября

Почти 85 тысяч ростовских льготников получат карты безналичной оплаты проезда к началу ноября текущего года. Об этом журналистам сообщила Ирина Николаева, директор Департамента социальной защиты населения администрации Ростова-на-Дону.

Как рассказала Ирина Николаева, пилотный проект по выдаче карт безналичной оплаты проезда в Ростове-на-Дону для граждан, имеющих льготы, стартовал 1 августа.

По ее словам, отличительной особенностью новых карт станет встроенный чип, который будет «мгновенно считывать информацию о своем владельце при проезде в общественном транспорте и отдавать отчет о поездке чиновникам».

«Наша цель -полноценный персонифицированный учет поездок пассажиров льготных категорий», — отметила она. По словам Алексея Торицына, заместителя генерального директора компании «Агентство Развития Платежных Систем», на такие карты можно будет также записывать дополнительные приложения, доступные льготникам, «чтобы все было в одном месте».

В Ростове-на-Дону уже начали выдавать первые социальные карты бесплатного проезда, которые полностью заменять нынешние розовые проездные билеты льготников. Получить такую карту можно в учреждениях социальной защиты населения по месту жительства, предоставив свой старый проездной билет. Ожидается, что все жители Ростова-на-Дону, имеющие льготы, — а это почти 85 тысяч человек, — получат новые карты к 1 ноября 2018 года.

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