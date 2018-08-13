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10:46 (мск), источник: Piter.tv

Самолеты из Петербурга в Калининград будут летать дважды в день

Правда, этот рейс будет временным.

В направлении «Петербург-Калининград» запустили еще один рейс. Теперь самолеты в эту сторону будут летать дважды в день. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний».

Однако рейс У6−53/54 будет временным. Дополнительные перелеты из Петербурга в Калининград будут действовать с 10 августа по 7 сентября. На новом рейсе действуют субсидированные тарифы. Поэтому полет в одну сторону обойдется от трех тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге с 10 августа появится новый трамвай «Метелица».

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