Самолеты из Петербурга в Калининград будут летать дважды в день

В направлении «Петербург-Калининград» запустили еще один рейс. Теперь самолеты в эту сторону будут летать дважды в день. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу «Уральских авиалиний».

Однако рейс У6−53/54 будет временным. Дополнительные перелеты из Петербурга в Калининград будут действовать с 10 августа по 7 сентября. На новом рейсе действуют субсидированные тарифы. Поэтому полет в одну сторону обойдется от трех тысяч рублей.