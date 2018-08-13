Патрульные с радарами дежурят на национальных трассах

Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах: М 5 / R 1: на сегменте Страшенского района; М 5: Крива — Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 255−266, 281−296 км; R 2: на сегменте Новоаненского района; R 4 / М 1: Гояны — Криуляны, 18−42 км; R 6: Кишинев — Оргеев, 13−21 км; R 3/ R 33/ G 98: на сегменте Хынчештского района; M 3 / R 3 / R 26: на сегменте Чимишлийского района; R 34 / G 125: Хынчешты — Леова.