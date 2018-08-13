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10:50 (мск), источник: Noi.md

Патрульные с радарами дежурят на национальных трассах

Сегодня мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования (НИП), оснащенные приборами измерения скорости типа «Радар», будут работать на следующих трассах: М 5 / R 1: на сегменте Страшенского района; М 5: Крива — Бельцы — Кишинев — Тирасполь, 255−266, 281−296 км; R 2: на сегменте Новоаненского района; R 4 / М 1: Гояны — Криуляны, 18−42 км; R 6: Кишинев — Оргеев, 13−21 км; R 3/ R 33/ G 98: на сегменте Хынчештского района; M 3 / R 3 / R 26: на сегменте Чимишлийского района; R 34 / G 125: Хынчешты — Леова.

Напоминаем, что для оптимизации дорожного движения на трассах дежурят мобильные экипажи Национального инспектората патрулирования.

Служба «Infotrafic» НИП рекомендует водителям:

соблюдать безоговорочно знаки/ указания патрульных инспекторов; соблюдать дистанцию между автомобилями; не останавливаться в местах, где могут создать препятствия для движения транспорта; проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения, и желает стабильной и безопасной поездки.

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