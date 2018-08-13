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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС предупреждает о грозах и дожде в Ростовской области

В отдельных районах Ростовской области ожидаются гроза и небольшой и умеренный кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.

Источник: РИА "Новости"


По данным ростовского гидрометцентра, ветер переменных направлений в области 3−8 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +14° до +19°, местами до +8°. Днем сохранится теплая погода от днем +27°до 35°.

Пожароопасность местами высокая (4 класс), в северо-восточных, юго-восточных и южных районах — чрезвычайная (5 класс).

Кристина Федичкина, Ъ-Юг.

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