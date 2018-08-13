МЧС предупреждает о грозах и дожде в Ростовской области
В отдельных районах Ростовской области ожидаются гроза и небольшой и умеренный кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.
В отдельных районах Ростовской области ожидаются гроза и небольшой и умеренный кратковременный дождь. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области.
По данным ростовского гидрометцентра, ветер переменных направлений в области 3−8 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +14° до +19°, местами до +8°. Днем сохранится теплая погода от днем +27°до 35°.
Пожароопасность местами высокая (4 класс), в
Кристина Федичкина,