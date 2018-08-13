МЧС предупреждает о грозах и дожде в Ростовской области



По данным ростовского гидрометцентра, ветер переменных направлений в области 3−8 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +14° до +19°, местами до +8°. Днем сохранится теплая погода от днем +27°до 35°.



Пожароопасность местами высокая (4 класс), в северо-восточных, юго-восточных и южных районах — чрезвычайная (5 класс).



Кристина Федичкина, Ъ-Юг.