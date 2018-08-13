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10:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

Перед учебным годом проверку на пожаробезопасность прошли 102 учебных заведения Казани

Всего проверку на пожарную безопасность предстоит пройти 176 школам и дошкольным учреждениям столицы Татарстана.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В преддверие нового учебного года, с 20 июля по сегодняшний день, проверку на пожарную безопасность прошли 102 из 176 учебных заведений Казани. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

По его словам, в нескольких учебных заведениях города проведению проверки препятствует капитальный ремонт.

Начальник Управления гражданской защиты призвал руководителей школ и дошкольных учреждений провести ревизию систем пожаротушения и пожарной сигнализации. «Также просим создать условия для обучения и повышения квалификации кадров, отвечающих за обеспечение пожарной безопасности», — заключил он.

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