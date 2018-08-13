Перед учебным годом проверку на пожаробезопасность прошли 102 учебных заведения Казани

(Казань, 13 августа, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В преддверие нового учебного года, с 20 июля по сегодняшний день, проверку на пожарную безопасность прошли 102 из 176 учебных заведений Казани. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.