Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сестрам-убийцам предъявили новое обвинение
«Волга» vs бетонный забор: догадайтесь, кто проиграл (видео)
Нюша активно занимается спортом перед родами
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании
Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Политковский отреагировал на слова о заказчике убийства Листьева
Умер народный артист России Анатолий Узденский
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области завершили проверку школ к учебному году

В регионе работало 45 межведомственных комиссий.

С 1 по 10 августа проверку в Волгоградской области проходила проверка образовательных учреждений к новому учебному году.

По данным пресс-службы губернатора, проверено более 1500 колледжей, школ, техникумов, организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта. В регионе работало 45 межведомственных комиссий из представителей региональной власти, силовых структур, органов пожарного надзора и общественности. В учебных заведениях они проверяли качество ремонта помещений, оснащение кабинетов современным оборудованием, антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность, соответствие санитарным правилам. В пресс-службе отметили, что все замечания учреждения должны исправить до 20 августа.

Все новости региона
Опасный «детский жирок». Почему при лишнем весе ребенка нужно идти к врачу?
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
Бабушка права: приметы, эффективность которых доказана наукой
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь