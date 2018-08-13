В Волгоградской области завершили проверку школ к учебному году

С 1 по 10 августа проверку в Волгоградской области проходила проверка образовательных учреждений к новому учебному году.

По данным пресс-службы губернатора, проверено более 1500 колледжей, школ, техникумов, организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта. В регионе работало 45 межведомственных комиссий из представителей региональной власти, силовых структур, органов пожарного надзора и общественности. В учебных заведениях они проверяли качество ремонта помещений, оснащение кабинетов современным оборудованием, антитеррористическую защищенность, противопожарную безопасность, соответствие санитарным правилам. В пресс-службе отметили, что все замечания учреждения должны исправить до 20 августа.