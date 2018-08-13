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10:42 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородцев предупредили об опасном хлебе

Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям.

Источник: РИА "Новости"

761 проба хлебобулочных изделий было исследовано по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил менее 1%.

Рекомендации потребителям по приобретению хлебобулочных изделий:

— покупайте кондитерские, хлеб и булочные изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции;.

— рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия (напоминаем срок годности пшеничных хлебов 24 часа, ржаных — 36 часов);.

— не храните хлебобулочные изделия в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а если температура воздуха в квартире более 20 °C — то в холодильниках, кондитерские изделия без крема храните при температуре от 18 °C до 21 °C без попадания прямых солнечных лучей;.

— храните кондитерские изделия с кремом обязательно в холодильнике (при температуре 4±2°С), при употреблении соблюдайте сроки годности;.

— в жаркий период года включайте в рацион питания хлеб из грубых помолов муки, который наименее подвержен поражению картофельной болезнью. Данное заболевание хлеба имеет место при размножении в нем одной из разновидностей картофельной палочки, которая распространена в природе. Заболеваний картофельной болезнью у ржаного хлеба не наблюдается, а у пшеничного хлеба в основном развивается в жаркое, влажное время года. Болезнь проявляется изменениями, наступающими в мякише хлеба или других влажных мучных изделиях (бисквитное пирожное, пряники) через некоторое время. На изломе хлеба начинает ощущаться слабый неприятный запах. Мякиш становится мягким, затем в нем появляется нитчатость, и, наконец, он превращается в клейкую, тягучую грязно-коричневую массу с резким неприятным запахом. Все разновидности картофельной палочки не заразны для человека, но хлеб, пораженный тягучей болезнью, не пригоден для питания.

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