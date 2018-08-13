Нижегородцев предупредили об опасном хлебе
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям.
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям.
761 проба хлебобулочных изделий было исследовано по
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) составил менее 1%.
Рекомендации потребителям по приобретению хлебобулочных изделий:
— покупайте кондитерские, хлеб и булочные изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции;.
— рассчитывайте объем покупаемой хлебной продукции только на очередной прием пищи или хотя бы на период, не превышающий сроки годности данного изделия (напоминаем срок годности пшеничных хлебов 24 часа, ржаных — 36 часов);.
— не храните хлебобулочные изделия в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке, а если температура воздуха в квартире более 20 °C — то в холодильниках, кондитерские изделия без крема храните при температуре от 18 °C до 21 °C без попадания прямых солнечных лучей;.
— храните кондитерские изделия с кремом обязательно в холодильнике (при температуре 4±2°С), при употреблении соблюдайте сроки годности;.
— в жаркий период года включайте в рацион питания хлеб из грубых помолов муки, который наименее подвержен поражению картофельной болезнью. Данное заболевание хлеба имеет место при размножении в нем одной из разновидностей картофельной палочки, которая распространена в природе. Заболеваний картофельной болезнью у ржаного хлеба не наблюдается, а у пшеничного хлеба в основном развивается в жаркое, влажное время года. Болезнь проявляется изменениями, наступающими в мякише хлеба или других влажных мучных изделиях (бисквитное пирожное, пряники) через некоторое время. На изломе хлеба начинает ощущаться слабый неприятный запах. Мякиш становится мягким, затем в нем появляется нитчатость, и, наконец, он превращается в клейкую, тягучую