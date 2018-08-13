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11:01 (мск), источник: Sputnik.by

Риту Дакоту будут защищать адвокаты Сябитовой и Бледанс

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Защищать интересы белорусской певицы Риты Дакоты (Маргариты Герасимович) на разводе с Владом Соколовским будет команда юридической компании «Гордон и сыновья».

Источник: Sputnik.by

Дакота объявила о разводе с Соколовским в минувшие выходные: по словам белорусской певицы, поводом стали многочисленные измены Влада. Сейчас звездная пара делит имущество, и уже известно, кто будет защищать интересы Дакоты при разводе.

Так, помогать певице вызвалась известная деятель и телеведущая Катя Гордон. Защищать Дакоту будет команда ее компании «Гордон и сыновья». Sputnik изучил, с кем раньше работали юристы.

Так, адвокаты компании успешно защищали в судах интересы Розы Сябитовой, Эвелины Бледанс, Екатерины Сафроновой, Анфисы Чеховой, Екатерины Архаровой и многих других знаменитостей. «Правда на стороне Риты на 100%» — написала сама Гордон.

Соколовский пока никак не комментирует ни заявление о разводе, ни обвинения в многочисленных изменах. Его последние публикации в социальных сетях — с дочерью Мией, которая появилась у пары в прошлом октябре.

Многие звезды поддержали в конфликте Риту. Так, на защиту девушки встали Ольга Бузова, Айза Анохина, Юлия Барановская и другие. Также на стороне певицы и многие пользователи социальных сетей: они признаются, что разочарованы поведением Соколовского и желают Рите держаться.

Рита Дакота выросла и родилась в Минске, в 17 лет уехала в Москву для участия в телепроекте «Фабрика звезд», где и познакомилась с Соколовским. Сегодня она известна как певица, а также композитор.

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