Якутские ученые нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью
Ученые
Ученые
Специалисты НИИ прикладной экологии Севера и японского Университета Киндай нашли неполный скелет мамонта 12 августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген, так называемом «мамонтовом кладбище», Верхоянского района. Как сообщили N+1 в
Как отмечается в сообщении, ранее эта же экспедиция обнаружила на Батагайском термокарстовом котловане полностью сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади возрастом около 30−40 тысяч лет.
Ольга Добровидова