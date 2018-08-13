Якутские ученые нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

Специалисты НИИ прикладной экологии Севера и японского Университета Киндай нашли неполный скелет мамонта 12 августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген, так называемом «мамонтовом кладбище», Верхоянского района. Как сообщили N+1 в пресс-службе, раскопки продолжаются, других подробностей о находке пока нет, они станут известны, когда экспедиция вернется в поселок Батагай.