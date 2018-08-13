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12:01 (мск), источник: N + 1

Якутские ученые нашли скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

Ученые Северо-Восточного федерального университета в совместной экспедиции с японскими коллегами нашли на северо-востоке Якутии останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Источник: СВФУ
Новость
Миллиарды на костях

Специалисты НИИ прикладной экологии Севера и японского Университета Киндай нашли неполный скелет мамонта 12 августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген, так называемом «мамонтовом кладбище», Верхоянского района. Как сообщили N+1 в пресс-службе, раскопки продолжаются, других подробностей о находке пока нет, они станут известны, когда экспедиция вернется в поселок Батагай.

Как отмечается в сообщении, ранее эта же экспедиция обнаружила на Батагайском термокарстовом котловане полностью сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади возрастом около 30−40 тысяч лет.

Ольга Добровидова

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