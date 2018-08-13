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12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Свободной запретили остановку транспорта

С 12 августа в Калининграде на улице Свободной запрещена парковка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Временные дорожные знаки установлены в районе дома № 19−25а, чтобы обеспечить беспрепятственное движение крупногабаритного транспорта при производстве работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома.

Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на знаки.

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