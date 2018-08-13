В Калининграде на улице Свободной запретили остановку транспорта
С 12 августа в Калининграде на улице Свободной запрещена парковка. Об этом сообщает
С 12 августа в Калининграде на улице Свободной запрещена парковка. Об этом сообщает
Временные дорожные знаки установлены в районе дома № 19−25а, чтобы обеспечить беспрепятственное движение крупногабаритного транспорта при производстве работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома.
Водителей просят быть внимательнее и обращать внимание на знаки.