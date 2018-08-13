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10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В соцсети прибежал «поросенок-хабаровчанин»

Продолжение истории интернет-персонажа понравилось не всем.

В хабаровских соцсетях распространяется видео про поросенка, который свалил в Хабаровск. Пользователи ролик оценили по-разному, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На фоне сменяющихся пейзажей городов России бежит нарисованный розовый поросенок и исполняет свою историю:

«Так уехать хочется вдаль от одиночества. Москва переполнена, в Питере мне холодно. Я хочу просторов, я хочу поляны. Говорят, в Хабаровске раздают гектары», — напевает главный герой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так персонаж видео становится предпринимателем. «Был обычный поросенок, стал хабаровчанин», — завершает он свою историю.

Многие пользователи соцсетей увидели в видео продолжение истории поросенка Петра (отечественный мем, персонаж книжек писательницы Людмилы Петрушевской), который уехал из России на красном тракторе. Некоторым подписчикам городских пабликов креативный ролик понравился, другие посчитали, что хабаровчан сравнили со свиньями, и сочли это оскорбительным.

«С грязью вас мешают, а им все смешно и администраторы которые “это” размещают, неужели не догадываетесь о настоящем смысле ролика», — написал в комментариях один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим ред).

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