В соцсети прибежал «поросенок-хабаровчанин»

В хабаровских соцсетях распространяется видео про поросенка, который свалил в Хабаровск. Пользователи ролик оценили по-разному, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На фоне сменяющихся пейзажей городов России бежит нарисованный розовый поросенок и исполняет свою историю:

«Так уехать хочется вдаль от одиночества. Москва переполнена, в Питере мне холодно. Я хочу просторов, я хочу поляны. Говорят, в Хабаровске раздают гектары», — напевает главный герой.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R9cbgstuq4A?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так персонаж видео становится предпринимателем. «Был обычный поросенок, стал хабаровчанин», — завершает он свою историю.

Многие пользователи соцсетей увидели в видео продолжение истории поросенка Петра (отечественный мем, персонаж книжек писательницы Людмилы Петрушевской), который уехал из России на красном тракторе. Некоторым подписчикам городских пабликов креативный ролик понравился, другие посчитали, что хабаровчан сравнили со свиньями, и сочли это оскорбительным.