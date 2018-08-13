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11:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Минимальная продуктовая корзина в Красноярском крае подорожала почти на 10%

Чтобы прокормить одного человека в семье нужно минимум 4640 рублей.

Источник: РИА "Новости"

С начала года стоимость минимального набора продуктов в Красноярском крае увеличилась на 9,6 процентов. Причем за июль она подорожала почти на 3 процента и составила 4640 рублей. Такие данные привел Красноярскстат.

Напомним, минимальный (условный) набор продуктов определяется на основе единых данных потребления продуктов питания по всей России. Но цена у «корзины» в разных регионах зависит от стоимости продуктов.

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