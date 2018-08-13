Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
«Волга» vs бетонный забор: догадайтесь, кто проиграл (видео)
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Россия стала лучшей на объединенном ЧЕ по летним видам спорта
У Роналду ушло восемь минут на первый гол за «Ювентус»
Жена Игоря Крутого украсила обложку модного глянца
44-летняя Высоцкая показала фото без косметики
Скончался актёр Анатолий Узденский - СМИ
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
10:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ремонт в доме по ул. Халева, 15 планируется завершить к 15 сентября

По факту пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа, Екатерина Виславская). По факту пожара в доме по ул. Халева, 15 решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем. Ремонтные работы в пятиэтажке, где 2 августа произошло возгорание, планируется завершить к середине сентября. О ходе работ рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета Казани Фердинант Тимурханов.

Читайте также
Появилось видео с места тушения пожара в казанской пятиэтажке

Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир дома в Вахитовском районе поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 12.58, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. Спустя время огонь распространился на деревянные конструкции кровли. Пожар был локализован в 13.59, а ликвидирован в 14.36. Из дома были эвакуированы 75 человек, из них 9 детей, пострадавших нет.

На сегодняшний день подготовлен проект сметной документации ООО «Горжилремонтпроект», стоимость проекта составила 5,7 млн рублей. Определен подрядчик — ООО «Суралстрой», произведен частичный демонтаж крыши, ведется монтаж стропил. Необходимые материалы приобретены, ремонтные бригады укомплектованы полностью. Ориентировочный срок завершения работ — 15 сентября 2018 года.

Пожар в пятиэтажке на улице Халева стал одним из двух крупных социально значимых возгораний, произошедших в Казани с января по август этого года. «Несмотря на проводимую работу по пропаганде соблюдения требований пожарной безопасности жители, особенно в ТСЖ, пренебрегают требованиями, и все это приводит к негативным последствиям», — заметил Фердинант Тимурханов. Напомним, другое возгорание произошло 5 июня в торговом центре «Порт». Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В целом же, по данным на 1 августа, произошло 360 пожаров, что на 2,7% меньше показателей прошлого года. Из них 339 возгораний произошло в квартирах и индивидуальных домах в частном секторе, а на производстве и социальных объектах — 21. Чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было.

Все новости региона
 Д.Калинкин: «Планами по ремонту гидрантов пожар не потушишь»
Оркестр Тихоокеанского флота из Владивостока откроет Международный фестива
Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
В Кении бегемот загрыз туриста
Двенадцать болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в ДТП
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Жители острова Пасхи исчезли не из-за междоусобиц
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Смешной и странный: советским Винни-Пухом восхитились в США
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
Зачем вы это сделали: 5 дурацких новинок для ресниц Бигуди, шампунь, аппликатор – а эти производители новинок точно имели в виду ресницы и глаза, а не другие части тела?
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь