Ремонт в доме по ул. Халева, 15 планируется завершить к 15 сентября

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 августа, Екатерина Виславская). По факту пожара в доме по ул. Халева, 15 решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем. Ремонтные работы в пятиэтажке, где 2 августа произошло возгорание, планируется завершить к середине сентября. О ходе работ рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета Казани Фердинант Тимурханов.

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Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир дома в Вахитовском районе поступило в оперативно-диспетчерскую службу в 12.58, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана. Спустя время огонь распространился на деревянные конструкции кровли. Пожар был локализован в 13.59, а ликвидирован в 14.36. Из дома были эвакуированы 75 человек, из них 9 детей, пострадавших нет.

На сегодняшний день подготовлен проект сметной документации ООО «Горжилремонтпроект», стоимость проекта составила 5,7 млн рублей. Определен подрядчик — ООО «Суралстрой», произведен частичный демонтаж крыши, ведется монтаж стропил. Необходимые материалы приобретены, ремонтные бригады укомплектованы полностью. Ориентировочный срок завершения работ — 15 сентября 2018 года.

Пожар в пятиэтажке на улице Халева стал одним из двух крупных социально значимых возгораний, произошедших в Казани с января по август этого года. «Несмотря на проводимую работу по пропаганде соблюдения требований пожарной безопасности жители, особенно в ТСЖ, пренебрегают требованиями, и все это приводит к негативным последствиям», — заметил Фердинант Тимурханов. Напомним, другое возгорание произошло 5 июня в торговом центре «Порт». Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».