Ремонт в доме по ул. Халева, 15 планируется завершить к 15 сентября
По факту пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем.
По факту пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем.
(Город Казань KZN.RU, 13 августа, Екатерина Виславская). По факту пожара в доме по ул. Халева, 15 решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неосторожное обращение с огнем. Ремонтные работы в пятиэтажке, где 2 августа произошло возгорание, планируется завершить к середине сентября. О ходе работ рассказал сегодня на деловом понедельнике начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета Казани Фердинант Тимурханов.
Сообщение о возгорании на балконе одной из квартир дома в Вахитовском районе поступило в
На сегодняшний день подготовлен проект сметной документации ООО «Горжилремонтпроект», стоимость проекта составила 5,7 млн рублей. Определен подрядчик — ООО «Суралстрой», произведен частичный демонтаж крыши, ведется монтаж стропил. Необходимые материалы приобретены, ремонтные бригады укомплектованы полностью. Ориентировочный срок завершения работ — 15 сентября 2018 года.
Пожар в пятиэтажке на улице Халева стал одним из двух крупных социально значимых возгораний, произошедших в Казани с января по август этого года. «Несмотря на проводимую работу по пропаганде соблюдения требований пожарной безопасности жители, особенно в ТСЖ, пренебрегают требованиями, и все это приводит к негативным последствиям», — заметил Фердинант Тимурханов. Напомним, другое возгорание произошло 5 июня в торговом центре «Порт». Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».
В целом же, по данным на 1 августа, произошло 360 пожаров, что на 2,7% меньше показателей прошлого года. Из них 339 возгораний произошло в квартирах и индивидуальных домах в частном секторе, а на производстве и социальных объектах — 21. Чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было.