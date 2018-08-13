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10:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград в день города украсят 400 поздравительных посланий

Праздничные мероприятия начнутся с 26 августа.

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В 2018 году Волгограду исполняется 429 лет. В день рождения в городе пройдет более 100 мероприятий. По данным пресс-службы мэрии, Волгоград украсят 400 поздравительных посланий. В настоящее время подготовка города к празднику уже началась. Коммунальные службы приводят в порядок улицы, подземные переходы, белят деревья. Главные улицы Волгограда украсят баннерами с фотографиями детей из разных творческих коллективов.

В праздновании дня города будет задействовано 11 парковых территорий в разных районах города. Главные мероприятия будут проходить возле интерактивного музея «Россия — моя история», на площади Павших Борцов, в парке «Комсомольский сад» и парке Победы напротив нового стадиона. Отметим, в этом году торжества начнутся 26 августа и пройдут под лозунгом «Волгоград — город ярких и творческих людей». В рамках праздника пройдут фестивали, концерты, выставки, спортивные турниры. Горожане также смогут увидеть театральные постановки с участием профессиональных актеров, побывать на дегустации блюд национальных кухонь, принять участие в конкурсах и квестах.

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