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11:32 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Поезд Ростов — Москва изменит расписание и сократит время пути на час

С 9 декабря время пути поезда Ростов — Москва сократиться на один час.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 15:22 вместо 14:30. Время прибытия в Москву сохранится — 7:35. Поезд будет тратить на маршрут менее 16 часов.

Изменится время выезда с других станций по пути следования. В Новочеркасск состав будет прибывать в 16:14 вместо 15:23, в Шахты — в 16:51 вместо 16:03, в Лихой — в 17:53 вместо 17:16, в Каменск-Шахтинский — 18:19 вместо 17:44, в Миллерово — в 19:08 вместо 18:39, в Кутейниково — в 19:56 вместо 19:29, сообщает «Ростов-Транспорт».

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