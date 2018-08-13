Поезд Ростов — Москва изменит расписание и сократит время пути на час
С 9 декабря время пути поезда Ростов — Москва сократиться на один час.
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С 9 декабря время пути поезда Ростов — Москва сократиться на один час.
Поезд будет отправляться из
Изменится время выезда с других станций по пути следования. В Новочеркасск состав будет прибывать в 16:14 вместо 15:23, в Шахты — в 16:51 вместо 16:03, в Лихой — в 17:53 вместо 17:16, в