Поезд Ростов — Москва изменит расписание и сократит время пути на час

Поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 15:22 вместо 14:30. Время прибытия в Москву сохранится — 7:35. Поезд будет тратить на маршрут менее 16 часов.

Изменится время выезда с других станций по пути следования. В Новочеркасск состав будет прибывать в 16:14 вместо 15:23, в Шахты — в 16:51 вместо 16:03, в Лихой — в 17:53 вместо 17:16, в Каменск-Шахтинский — 18:19 вместо 17:44, в Миллерово — в 19:08 вместо 18:39, в Кутейниково — в 19:56 вместо 19:29, сообщает «Ростов-Транспорт».