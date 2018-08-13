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11:33 (мск), источник: Prokazan.ru

Многодетным семьям Казани подарят 800 участков земли

Участки предоставляют у поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, Сокуры Лаишевского района и Каймары Высокогорского района.

В Казани многодетным семьям до конца года подарят еще 800 участков земли у поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, а также в поселках Сокуры Лаишевского района и Каймары Высокогорского района. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

На сегодня многодетные семьи выбрали 543 земельных участка около поселков Большие Дербышки и Кульсеитово, 2400 участка у поселка Сокуры и 2200 участка у поселка Каймары.

Ранее сообщалось, что в Казани 230 многодетных семей отказались от бесплатных земельных участков. Люди отказываются от участков, потому что им не нравится его территориальное расположение.

Напомним, с начала 2012 года семьи, воспитывающие троих и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных и подопечных, которые еще не достигли 18-летнего возраста, могут рассчитывать на бесплатное получение земельных участков.

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