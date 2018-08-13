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11:34 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе с этой недели начнут работать школьные ярмарки

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 августа начнут работать специальные ярмарки, где можно будет купить канцелярские товары, одежду и обувь для школьников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил начальник управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

«Школьные ярмарки открываются во всех районах города с 15 августа и будут работать по 10 сентября. Это 13 площадок — всего 112 мест», — отметил он.

По словам чиновника, цены на этих ярмарках буду устанавливать сами продавцы.

«Цены не будут регулироваться. Мы только расширяем критерии доступности для населения — это дополнительные точки продаж помимо магазинов»
Кирпичников

Для малоимущих семей в Севастополе предусмотрена материальная помощь на подготовку детей к школе в размере 3,5 тыс рублей.

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