В Севастополе с этой недели начнут работать школьные ярмарки
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 августа начнут работать специальные ярмарки, где можно будет купить канцелярские товары, одежду и обувь для школьников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 августа начнут работать специальные ярмарки, где можно будет купить канцелярские товары, одежду и обувь для школьников.
Об этом журналистам сообщил начальник управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.
«Школьные ярмарки открываются во всех районах города с 15 августа и будут работать по 10 сентября. Это 13 площадок — всего 112 мест», — отметил он.
По словам чиновника, цены на этих ярмарках буду устанавливать сами продавцы.
«Цены не будут регулироваться. Мы только расширяем критерии доступности для населения — это дополнительные точки продаж помимо магазинов»
Для малоимущих семей в Севастополе предусмотрена материальная помощь на подготовку детей к школе в размере 3,5 тыс рублей.