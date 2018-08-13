В Севастополе с этой недели начнут работать школьные ярмарки

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил начальник управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

«Школьные ярмарки открываются во всех районах города с 15 августа и будут работать по 10 сентября. Это 13 площадок — всего 112 мест», — отметил он.

По словам чиновника, цены на этих ярмарках буду устанавливать сами продавцы.

«Цены не будут регулироваться. Мы только расширяем критерии доступности для населения — это дополнительные точки продаж помимо магазинов» Кирпичников