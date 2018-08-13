Школу в 7а микрорайоне Ангарска планируют построить к 1 июля 2019 года
Завершение строительства школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным клубным блоком в 7а микрорайоне Ангарска запланировано на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает
Завершение строительства школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным клубным блоком в 7а микрорайоне Ангарска запланировано на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает
Чтобы учреждение успешно сдали в эксплуатацию, к этому времени нужно провести еще и благоустройство территории, подчеркнул председатель ЗС Сергей Брилка, который 13 августа 2018 года посетил объект с парламентским контролем. «Важно четко распланировать сроки и строго им следовать, чтобы эффективно использовать начало лета для благоустройства», — сказал он.
Напомним, завершение строительства школы в 7а микрорайоне Ангарска находится в перечне наказов местных жителей к депутатам второго созыва ЗС. В 2014 году парламент принял депутатский запрос о достройке этой школы по инициативе парламентариев Виктора Шопена, Олега Тюменева, Александра Лобанова, Дмитрия Ершова и Сергея Бренюка. Депутаты не раз возвращались к вопросу, и только на 64 сессии ЗС решили снять соответствующий депутатский запрос с контроля, учитывая объем проделанной работы и выделение необходимого финансирования.
Напомним, строить школы начали еще в 1992 году, но прекратили
В 2017 году строительство школы возобновилось, его ведут в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014- 2020 годы, а так же муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017−2020 годы.
Общая сумма финансирования завершения строительства составляет 868,7 млн рублей, софинансирование из средств областного бюджета — 75%. Сейчас строительные работы выполнены уже на 60%. Сергей Брилка отметил, что громадная работа была проведена по усилению сейсмики здания — для этого строители установили 380 сейсмоизолирующих
«Город и вся область получит школу нового формата, — подчеркнул Сергей Брилка. — Для детей здесь создадут все условия не только для занятий в учебных классах, но и для гармоничного спортивного и эстетического развития. Этому будут способствовать, в частности, два спортивных зала, бассейн, футбольное поле, легкоатлетические дорожки. Такой формат школ, где уделено внимание, в том числе спорту, а значит и здоровью детей, для нашего региона должен стать правилом».