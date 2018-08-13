На выставке в Иркутске художников из Австрии и Германии посетителей познакомят с хаосом

Проект группы художников «Центавр» (Австрия, Германия) через различные виды искусства предлагает зрителям задуматься над понятием хаоса как универсальной и неодолимой формой человеческого бытия. В экспозиции участвуют произведения живописи, графики, скульптуры, поэзии, фотографии, музыки и видео. Об этом 13 августа 2018 года сообщила пресс-служба министерства культуры и архивов.

Арт-группа «Центавр» не в первый раз проводит выставку в иркутском музее. Людмила Вольф (Германия) и Эрвин Кениг (Австрия) уже представляли в Галерее сибирского искусства концептуальные проекты на стыке искусств «Время и небытие» (2009 год) и «Прекрасное и печаль — полет Икара» (2011). Сегодня их заботит другая философская проблема. Как говорят кураторы, «в основе выставки лежит универсальный принцип хаоса, который выражается не только как первооснова бытия, бесконечность, пустота, но и охватывает различные сферы жизнедеятельности человека. Таким образом, хаос непосредственно связан с культурными концептами — временем, пространством, человеком, обществом, а через них с такими понятиями, как космос, жизнь, смерть, любовь и творчество».