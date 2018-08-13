Воронежские власти определили подрядчика для запуска салюта в День города
Работы за 2,7 млн рублей выполнит ОАО «Пиро-Росс».
Работы за 2,7 млн рублей выполнит ОАО «Пиро-Росс».
Компания «Пиро-Росс» победила в аукционе на право запуска салюта в День города, 15 сентября, в Воронеже. Результат тендера определили в пятницу, 9 августа. Городскому бюджету мероприятие обойдется в 2,7 млн рублей.
Фейерверк запустят с двух точек — с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Салют будет продолжаться не менее 13 минут, как и в 2017 году. В нем задействуют около 2 тыс. изделий разного калибра. Запуск запланирован на 21:00.
Компания «Пиро-Росс» уже запускала салюты в честь Дня города в Воронеже в 2017 и 2016 годах. Помимо салютов ко Дню города, сотрудники «Пиро-Росс» проводили в Воронеже салюты ко Дню Победы, в том числе один из самых дорогих в России — к 70-летию Победы. Фейерверк обошелся в 3,05 млн рублей.