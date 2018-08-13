Воронежские власти определили подрядчика для запуска салюта в День города

Источник: РИА "Воронеж"

Компания «Пиро-Росс» победила в аукционе на право запуска салюта в День города, 15 сентября, в Воронеже. Результат тендера определили в пятницу, 9 августа. Городскому бюджету мероприятие обойдется в 2,7 млн рублей.

Фейерверк запустят с двух точек — с дамбы Чернавского моста и с косы около Чернавского моста. Салют будет продолжаться не менее 13 минут, как и в 2017 году. В нем задействуют около 2 тыс. изделий разного калибра. Запуск запланирован на 21:00.