В колонии № 10 открылся Храм в честь Божьей матери «Умиление»
Решение о его строительстве было принято еще в 1999 году, после того, как икона «Умиление», хранящаяся в молельной комнате исправительного учреждения, начала мироточить.
Решение о его строительстве было принято еще в 1999 году, после того, как икона «Умиление», хранящаяся в молельной комнате исправительного учреждения, начала мироточить.
Как сообщает сайт ГУФСИН по Самарской области, в строительстве Храма принимали участие не только осужденные, но и их родственники, священники и просто неравнодушные люди.
На данный момент на территории колонии действует православная община, объединяющая около тридцати заключенных.
Окормление осуществляет закрепленный священнослужитель от Русской православной церкви — отец Рустик.
В рамках торжественного мероприятия освящения Храма в клубе учреждения состоялся концерт ВИА «Родные берега».