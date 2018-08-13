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11:33 (мск), источник: Pro Город Самара

В колонии № 10 открылся Храм в честь Божьей матери «Умиление»

Решение о его строительстве было принято еще в 1999 году, после того, как икона «Умиление», хранящаяся в молельной комнате исправительного учреждения, начала мироточить.

Как сообщает сайт ГУФСИН по Самарской области, в строительстве Храма принимали участие не только осужденные, но и их родственники, священники и просто неравнодушные люди.

На данный момент на территории колонии действует православная община, объединяющая около тридцати заключенных.

Окормление осуществляет закрепленный священнослужитель от Русской православной церкви — отец Рустик.

В рамках торжественного мероприятия освящения Храма в клубе учреждения состоялся концерт ВИА «Родные берега».

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