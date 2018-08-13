Школьник незаконно перешел границу РФ и Абхазии в поисках места для чтения книги

Источник: AP 2018

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы задержали около Сочи школьника, который искал укромное место для чтения книги и случайно пересек российско-абхазскую границу, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В один из летних дней, пограничники, несущие службу на российско-абхазском участке государственной границы, заметили человека, вброд пересекающего пограничную реку Псоу. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ

«Наряд незамедлительно выдвинулся на задержание нарушителя, и уже на российской территории, на берегу реки, он был задержан. Желанием почитать свою любимую книгу Д. Сэлинджера “Над пропастью во ржи” в тишине, на природе, объяснил свой поступок 14-летний нарушитель государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парень, не сопротивляясь, проследовал с пограничниками в ближайшее подразделение.

Он не ожидал, что в поисках подходящего места нарушит законодательство двух государств. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ