Школьник незаконно перешел границу РФ и Абхазии в поисках места для чтения книги
Подросток читал «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, когда его заметили пограничники.
Подросток читал «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, когда его заметили пограничники.
КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничной службы задержали около Сочи школьника, который искал укромное место для чтения книги и случайно пересек
В один из летних дней, пограничники, несущие службу на
российско-абхазскомучастке государственной границы, заметили человека, вброд пересекающего пограничную реку Псоу.
«Наряд незамедлительно выдвинулся на задержание нарушителя, и уже на российской территории, на берегу реки, он был задержан. Желанием почитать свою любимую книгу Д. Сэлинджера “Над пропастью во ржи” в тишине, на природе, объяснил свой поступок 14-летний нарушитель государственной границы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что парень, не сопротивляясь, проследовал с пограничниками в ближайшее подразделение.
Он не ожидал, что в поисках подходящего места нарушит законодательство двух государств.
Уточняется, что нарушитель границы — гражданин Абхазии. По российскому законодательству, он не достиг возраста наступления административной и уголовной ответственности. Сотрудники краснодарского погрануправления передали несовершеннолетнего властям соседнего государства.