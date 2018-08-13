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19:44 (мск), источник: БЕЛТА

Тепло и дождливо будет в Беларуси на этой неделе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и дождливо будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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«Свежий воздух с Балтийского моря ненадолго принес вполне комфортную летнюю погоду. Сегодня в середине дня ожидается от плюс 19 градусов по северу до плюс 28 по югу страны. Такой температурный фон соответствует климатической норме для середины августа. Завтра синоптическая ситуация изменится. На Беларусь устремится очень теплый воздух с юго-запада Европы, в дневные часы к северо-западным регионам подойдет фронтальный раздел», — рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 14 августа, ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно по северо-западу пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью и утром составит от 11 до 18 градусов тепла, во второй половине дня воздух прогреется до 24−29 градусов, в южных районах — до плюс 30−32 градусов. Температурный фон на 3−7 градусов превысит климатическую норму.

В среду, 15 августа, страна будет находиться под влиянием фронтальных разделов, связанных с циклоном, смещающимся с юга Швеции на Эстонию. При такой ситуации на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы, местами возможны сильные дожди. Ветер при грозах будет порывистым. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов выше нуля, днем — плюс 22−28 градусов, по крайнему юго-востоку воздух прогреется до 29−32 градусов.

В четверг, 16 августа, на фоне роста атмосферного давления ожидается поступление неустойчивых свежих воздушных масс с севера Балтийского моря. В отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме: ночью — плюс 11−17 градусов, днем — от 19 до 26 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в конце недели и в предстоящие выходные будет тепло. Температура воздуха днем составит плюс 23−28 градусов, местами пройдут короткие летние дожди, возможны грозы.

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