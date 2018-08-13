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12:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Отключение света в Ростове-на-Дону с 14 по 20 августа 2018: когда и на каких улицах

Выясняем, где в Ростове-на-Дону планируют отключение света с 14 по 20 августа 2018.

Отключение света в Ростове-на-Дону с 14 по 20 августа 2018: когда и на каких улицах. В донской столице в ближайшие дни планируются отключения света. Известно, что электроэнергии не будет в домах, расположенных в разных районах города (точный список домов и график отключений смотрите ниже, — прим. автр.).

Сообщается, что все это время там будут проводится профилактические работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО.

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет.

14 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Нижегородская 43−49А, Б, В, Г, 34−112; ул. Листопадова 100−108, 176−180; ул. Искусственная 72−98, 47−69.

— Просп. 40-летия Победы 53Б, 53 В, 53Д, 53Е, 55А, 55Б, 55 В, 55Д, 55 Г, 55Е.

— пер. Глиссерный 1−53, 2−52; ул. Портовая 181−207.

ул. Артемовская 2−22; ул. Володарского 1-я 1−29, 2−22; ул. Володарского 2-я 18−74, 31−85, 36, 52, 64; ул. Гастелло 17−37, 26−36; ул. Горбачёва 1−43, 2−20; ул. Днепростроевская 23−77, 30−94; ул. Интернациональная 1−9, 10−48, 17−37, 23; ул. Литвинова 21−25, 35−41.

— ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; С/Т «Темерник».

ул. Беляева 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2.

— ул. Серафимовича 74, 85; ул. Шаумяна 102, 104; ул. Социалистическая 89−99, 94−98, 80−88, 108; просп. Ворошиловский 41; ул. Б. Садовая 80.

— ул. Б. Садовая 80; ул. Серафимовича 87−115, 92−108; пер. Газетный 33; ул. Социалистическая 86−88, 96−98; просп. Ворошиловский 37, 41; ул. Шаумяна 102.

14 августа с 09:00 до 16:00:

— пл. Круглая 1; ул. 3-я Кольцевая 1А.

14 августа с 10:00 до 12:00:

— ул. Летописная 27, 28, 29, 31, 32Б.

14 августа с 13:00 до 15:00:

— просп. Коммунистический 6−8; 8/2; 10.

с 14 до 17 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Нансена 249−265; ул. Турмалиновская 2−16, 1−21; ул. Калиновская 2−22, 1−25; ул. Сельская 1−25, 2−24; ул. Константиновская 2−18; пер. Шарнирный 2−8, 1−13; пер. Автомобильный 2−16, 1−21; пер. Семафорный 1−13, 2−14; пер. Казахстанский, пер. Искрянский.

15 августа с 09:00 до 20:00:

— ул. Каяльская 2−114; ул. Путевая 1−55.

15 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Бородина 1−23, 10−54; пер. Вешенский 1−23, 2−8; ул. Доватора 2−34, 51; ул. Котовского 10−16, 29−45; ул. Латвийская 1−27, 2−24; ул. Лесная 34, 52Б, 57; ул. Нарвская 1−25, 2−26; ул. Приамурская 1−21, 2−24; ул. Прибалтийская 1−23, 2−26; ул. Прудовая 1−39, 2−26; ул. Чайковского 1−23, 2−26.

— ул. Ларина 18, 24, 24А (Школа); ул. Погодина 16; ул. Герасименко 7, 11, 13, 13А.

15 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Ларина 4, 6, 6А, 6/1, 10, 12, 14, 16; ул. Герасименко 3, 3/1; ул. Погодина 13, 15, 15/1, 17; пер. Ашхабадский 12, 14.

15 и 16 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Закруткина 38−62, 35−47; ул. Советская 32−44; ул. Мясникова 75−93; ул. 1-я линия 14−40, 15−31; ул. 3-я линия 20−32, 15−33; ул. 5-я линия 2−26, 1−31; ул. 7-я линия 1−21, 2−20; ул. 9-я линия 2−4.

— ул. 9-я линия 1−19, 2−20; ул. 11-я линия 1−9, 2−12; ул. Закруткина 31−35; ул. Советская 26−32.

15 августа с 10:00 до 12:00:

— ул. Акмолинская 75−95, 82−102; ул. Лесопарковая 147−165, 170−186; ул. Мечётинская 78−98, 81−105; ул. Петрозаводская 95−119, 100; ул. Чукотская 33−93, 40−100.

15 августа с 13:00 до 15:00:

— ул. Доватора 135; ул. Мадояна 205; ул. Объединения 77; ул. Чудная 10, 14.

16 августа с 10:00 до 12:00:

— ул. Белостокская 31А, ул. Еременко 31А.

16 августа с 13:00 до 15:00:

— ул. Бусыгина 2, 2А, 7−11; ул. Васильева 1−7; ул. Сурмача 2−6, 5; ул. Яковлева 8−12, 11−15.

17 августа с 09:00 до 16:00:

СНТ «Светлый путь».

17—18 августа с 09:00 до17:00:

ул. Балашовская 1−7, 2−8; пер. Вагонный 2−12, 3−19; ул. Вагулевского 20−72, 27−95; ул. Лензаводская 5−9; пер. Солдатский 1−7, 2−8; ул. Саши Чебанова 6−14, 9−17; пер. Буревестник 5−11, 10−12; ул. Межевая 84−158, 89−123; ул. Нагорная 73−137, 88−130; просп. Ставского 1, 30−38; ул. Трудящихся.

17 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Нижегородская 43−49А, Б, В, Г, 34−112; ул. Листопадова 100−108, 176−180; ул. Искусственная 72−98, 47−69.

20 августа с 09:00 до 17:00:

— ул. Налбандяна 51−65, 44−60; ул. 14-я линия 21−61, 32−62; ул. 12-я линия 58−78, 51−69; ул. Ченцова 60−74.

* По данным Донэнерго.

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