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12:12 (мск), источник: Nur.kz

Мальчик из ВКО заявил, что хочет стать Нурсултаном Назарбаевым

Журналист из Алматы разместила в Facebook видео с мальчиком по имени Никита, который хочет стать Нурсултаном Назарбаевым и плохо говорит на русском языке, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналист из Алматы Жанар Жахат сняла на телефон мальчика по имени Никита, который попросил ее купить продукты. Девушка купила ему все, что он просил и была удивлена, так как мальчик назвал только продукты питания, макароны, подсолнечное масло, хлеб и так далее, а не сладости, газировку и чипсы.

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Мальчик живет в поселке Урджар в ВКО, и, по его словам, учится на отлично в интернате на казахском языке. На вопрос кем он хочет стать, когда вырастет, Никита ответил: «Нурсултаном Назарбаевым».

Девушка-автор видео отметила, что у мальчика хороший слух, он передает мотив казахских песен. Также журналист спросила его умеет ли он говорить на русском языке, ребенок ответил, что немного.

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