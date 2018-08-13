Мальчик из ВКО заявил, что хочет стать Нурсултаном Назарбаевым
Журналист из Алматы разместила в Facebook видео с мальчиком по имени Никита, который хочет стать Нурсултаном Назарбаевым и плохо говорит на русском языке, передает NUR.KZ.
Журналист из Алматы разместила в Facebook видео с мальчиком по имени Никита, который хочет стать Нурсултаном Назарбаевым и плохо говорит на русском языке, передает NUR.KZ.
Журналист из Алматы Жанар Жахат сняла на телефон мальчика по имени Никита, который попросил ее купить продукты. Девушка купила ему все, что он просил и была удивлена, так как мальчик назвал только продукты питания, макароны, подсолнечное масло, хлеб и так далее, а не сладости, газировку и чипсы.
Мальчик живет в поселке Урджар в ВКО, и, по его словам, учится на отлично в интернате на казахском языке. На вопрос кем он хочет стать, когда вырастет, Никита ответил: «Нурсултаном Назарбаевым».