Мальчик из ВКО заявил, что хочет стать Нурсултаном Назарбаевым

Источник: Nur.kz

Журналист из Алматы Жанар Жахат сняла на телефон мальчика по имени Никита, который попросил ее купить продукты. Девушка купила ему все, что он просил и была удивлена, так как мальчик назвал только продукты питания, макароны, подсолнечное масло, хлеб и так далее, а не сладости, газировку и чипсы.

Мальчик живет в поселке Урджар в ВКО, и, по его словам, учится на отлично в интернате на казахском языке. На вопрос кем он хочет стать, когда вырастет, Никита ответил: «Нурсултаном Назарбаевым».