Бархатная осень: Во сколько туристам обойдется отдых в Крыму в сентябре

Жилье в Крыму в сентябре обойдется туристам от 1,6 до 2,6 тысяч рублей в сутки, в зависимости от того, в каком курортном городе или поселке решат остановиться.

— В топ-10 курортов Крыма, популярных для отдыха в сентябре, вошли города Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак, Алушта, Алупка, Севастополь, Саки и поселки Мисхор, Николаевка, — сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Дешевле всего отдых в поселке Николаевка — 1 380 рублей на семью в сутки, и Саках — 1 600 рублей. Самый дорогой отдых в сентябре в Ялте — 2 650 рублей в сутки и Мисхоре — 2 600.

В сентябре отдыхающие чаще всего планируют провести от 10 до 13 ночей.

КОНКРЕТНО.

Десять самых популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре 2018:

1. Ялта — 2 651 рубль/ 10 ночей *

2. Феодосия — 1,6 тысяч рублей/ 7 ночей.

3. Евпатория — 1 797 рублей/ 13 ночей.

4. Судак — 1 679 рублей/ 11 ночей.

5. Алушта — 2 244 рубля/ 11 ночей.

6. Алупка — 2 029 рублей/ 11 ночей.

7. Севастополь — 2 025 рублей/ 10 ночей.

8. Саки — 1 601 рубль/ 12 ночей.

9. Мисхор — 2 603 рубля/ 11 ночей.

10. Николаевка — 1 381 рубль/ 13 ночей.

* Средний чек семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей.

КСТАТИ.

В Крыму уже отдохнули 3,8 миллиона туристов, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Отдыхать в Крым приезжают не только россияне, но и иностранцы. Заморских гостей в этом году побывало 230 человек, среди которых жители Южной Америки, Бразилии, Филиппин.