Жители Волгоградской области услышат легендарные песни Виктора Цоя
18 августа в Волгоградской области состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 28-й годовщины со дня гибели Виктора Цоя.
18 августа в Волгоградской области состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 28-й годовщины со дня гибели Виктора Цоя.
В Камышине знаменитого артиста вспомнят на музыкальном вечере под названием «92 дня — лето!», который пройдёт у ДК «Текстильщик». Все желающие смогут услышать лучшие хиты группы «Кино» в исполнении местных вокалистов, а также специальных гостей из Николаевска.
Событие состоится 18.00. Вход — свободный.
В Волгограде памятные мероприятия пройдут в более кулуарной обстановке на уютной площадке бара «Royal Night», который располагается в Центральном районе города.
— У нас лучшие музыканты
Уточнить время проведения концерта, а также узнать стоимость билетов можно по телефону: 98−31−32.
Напомним, страна лишилась популярнейшего исполнителя 15 августа 1990 года, когда певец трагически погиб в ходе автокатастрофы недалеко от латвийского города Тукумс. Несмотря на то, что со дня смерти Виктора Цоя прошло уже не одно десятилетие, его творчество не потеряло актуальности и продолжает покорять сердца всё новых и новых поклонников.