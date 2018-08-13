Жители Волгоградской области услышат легендарные песни Виктора Цоя

Источник: РИАЦ

В Камышине знаменитого артиста вспомнят на музыкальном вечере под названием «92 дня — лето!», который пройдёт у ДК «Текстильщик». Все желающие смогут услышать лучшие хиты группы «Кино» в исполнении местных вокалистов, а также специальных гостей из Николаевска.

Событие состоится 18.00. Вход — свободный.

В Волгограде памятные мероприятия пройдут в более кулуарной обстановке на уютной площадке бара «Royal Night», который располагается в Центральном районе города.

— У нас лучшие музыканты города-героя исполнят хиты легендарного Виктора Цоя и группы «Кино». Такого вы не увидите и не услышите больше нигде в Волгограде, — поделились организаторы музыкального вечера.

Уточнить время проведения концерта, а также узнать стоимость билетов можно по телефону: 98−31−32.