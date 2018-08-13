В Самарской области сохранится жаркая погода
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается около среднего многолетнего значения.
По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается около среднего многолетнего значения.
В понедельник, 13 августа, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 28… 33 °C. Ветер западный 5−10 м/с.
Во вторник, 14 августа, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 14… 19 °C, днем 22… 27 °C. Ветер западный 7−12 м/с.
В среду, 15 августа, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 12… 17 °C, днем 26… 31 °C. Ветер
Такие же погодные условия ожидаются в четверг, 16 августа.