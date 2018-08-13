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12:09 (мск), источник: Volga News

В Самарской области сохранится жаркая погода

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается около среднего многолетнего значения.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: AP 2018

В понедельник, 13 августа, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 28… 33 °C. Ветер западный 5−10 м/с.

Во вторник, 14 августа, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 14… 19 °C, днем 22… 27 °C. Ветер западный 7−12 м/с.

В среду, 15 августа, малооблачно без осадков. Ночью температура воздуха составит 12… 17 °C, днем 26… 31 °C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

Такие же погодные условия ожидаются в четверг, 16 августа.

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