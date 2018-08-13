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20:13 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии задержали мужчину, который удерживал в заточении восьмерых детей

Правоохранители задержали в регионе Сванетии на северо-западе Грузии гражданина страны Амирана Девнозашвили, который на протяжении нескольких лет удерживал взаперти восьмерых своих детей, сообщили в понедельник в МВД страны. В январе грузинская телекомпания «Рустави 2» показала сюжет о том, что Девнозашвили уже много лет держит взаперти своих троих сыновей и пятерых дочерей.

ТБИЛИСИ, 13 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали в регионе Сванетии на северо-западе Грузии гражданина страны Амирана Девнозашвили, который на протяжении нескольких лет удерживал взаперти восьмерых своих детей, сообщили в понедельник в МВД страны.

В январе грузинская телекомпания «Рустави 2» показала сюжет о том, что Девнозашвили уже много лет держит взаперти своих троих сыновей и пятерых дочерей. Старшей дочери 22 года, младшему сыну — семь. В сюжете телеканала сообщалось, что дети не посещают школу и детский сад, им запрещено контактировать с другими людьми. Их отец считает, что таким образом он оберегает детей от отрицательного влияния внешнего мира и общества. Дети находятся на домашнем обучении, их образованием занимается мать, которая имеет педагогическое образование. Семья пользуется статусом социально незащищенной и получает помощь от государства. Девнозашвили пояснил свои действия тем, что «дети ничему полезному не научатся за пределами дома». После телесюжета к изучению ситуации подключились МВД Грузии и омбудсмен, в отношении Девнозашвили было возбуждено уголовное дело.

«Девнозавшвили задержан», — заявили в ведомстве.

В МВД не стали уточнять детали дела. По данным грузинских СМИ, Девнозавшвили задержали около двух недель назад.

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