Все полицейские польского города ушли на больничный
В польском городе
В польском городе
Похожая ситуация также наблюдается в городе Щецин. Там на больничный ушли все стражи порядка с участка
В профсоюзе подчеркнули, что речи о массовой забастовке не идет. Сказывается массовая нехватка персонала: нагрузка на стражей порядка сильно возрастает в сезон летних отпусков, добавили в объединении. «Полицейские перегружены работой. Лимит выносливости превышен. Если не удастся исправить ситуацию, подобных случаев будет больше», — отметил представитель NSZZP.
По данным профсоюза, вакансии в правоохранительных органах открыты по всей стране, однако в