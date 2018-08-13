Все полицейские польского города ушли на больничный

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Похожая ситуация также наблюдается в городе Щецин. Там на больничный ушли все стражи порядка с участка Щецин-Дабе, а также 70 процентов работающих на участке Щецин-Небушево.

В профсоюзе подчеркнули, что речи о массовой забастовке не идет. Сказывается массовая нехватка персонала: нагрузка на стражей порядка сильно возрастает в сезон летних отпусков, добавили в объединении. «Полицейские перегружены работой. Лимит выносливости превышен. Если не удастся исправить ситуацию, подобных случаев будет больше», — отметил представитель NSZZP.